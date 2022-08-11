Его не узнать: Ричард Гир посетил с женой, которая моложе его на 33 года, церемонию в Италии

Голливудский актер в последние годы редко появляется на красных дорожках и практически нигде не снимается, но награды еще получает.

На прошлой неделе Ричарду Гиру вручили почетную награду за жизненные достижения на кинофестивале Magna Graecia в Италии.

На мероприятие 72-летний актер прибыл со своей 39-летней супругой Алехандрой Сильвой - публицистом и заведующей несколькими некоммерческими благотворительными организациями. Пара вместе с 2016 года и воспитывает двух общих детей.

На красной дорожке Гир появился в черном костюме и белой рубашкой без галстука. Волосы популярного в 90-х актера и звезды таких картин, как "Красотка" и "Чикаго", были полностью седыми. Алехандра же выбрала длинное золотое платье от бренда Kiton, которое сочетала с босоножками на танкетке и крупными серьгами.

Ричард Гир с женой / Фото: Getty Images

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