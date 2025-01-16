Его сшила ее подруга: Рене Зеллвегер рассказала о своем первом платье для "Оскара"

Наряд был выполнен в ретро-стилистике и стал важным не только для актрисы, но и для его создательницы.

55-летняя актриса Рене Зеллвегер впервые за долгое время дала интервью: звезда стала героиней нового номера британской версии Vogue и снялась в видео для издания, где рассказала о некоторых из своих нарядов. В частности она вспомнила платье, которое носила в 1999 году на церемонии вручения самой престижной кинопремии в мире - "Оскаре".

Рене Зеллвегер / Фото: Getty Images

В тот раз она посетила церемонию впервые и выбрала платье от малоизвестного на то время бренда L'Wren Scott. Это было длинное сиреневое платье, выполненное немного в ретро-стиле. Оно сшито из шелка, украшено золотой отделкой, бахромой на подоле и небольшим шлейфом.

Образ она тогда дополнила сумкой в ретро-стиле, несколькими украшениями, золотыми босоножками на каблуках, легким макияжем и короткой стрижкой.

Рене Зеллвегер / Фото: Getty Images

"Это первое платье моей подруги Л’Рен Скотт. Она работала стилистом у фотографа Герба Риттса и была его опорой. Поэтому она решила попробовать ся в дизайне", - сказала Рене. - "Я думаю, что для создания этого образа понадобилась большая банка Budweiser и пакетик Doritos", - пошутила она, имея в виду пиво и чипсы.

Также актриса рассказала о конфузе, который с ней произошел на церемонии в 2005 году и из-за которого она вынуждена была лезть в окно собственного дома.

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