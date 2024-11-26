Его уже не узнать: как сейчас выглядит 78-летний итальянский актер Микеле Плачидо из сериала "Спрут"

Несмотря на возраст он продолжает посещать мероприятия и сниматься в кино.

Микеле Плачидо - итальянский актер и продюсер, который наибольше прославился главной ролью комиссара Каттани в сериале "Спрут". Это шоу выходило на экраны с 1984 по 2001 год, а он сыграл в его первых четырех сезонах.

Микеле Плачидо / Фото: Getty Images

Сейчас актеру уже 78 лет и он опять вышел на красную дорожку. Плачидо посетил 42-й Туринский кинофестиваль. Несмотря на почтенный возраст он продолжает активно сниматься в кино и практически ежегодно с его участием выходит несколько картин.

Но нельзя не заметить, что один из самых известных итальянских актеров 80-х значительно изменился и поседел. Хотя все равно он еще в отлично форме.

Микеле Плачидо / Фото: Getty Images

Как выглядел Микеле Плачидо в молодости, когда его карьера была на пике, вы можете посмотреть на архивных фотографиях ниже.

Микеле Плачидо / Фото: Getty Images

Микеле Плачидо / Фото: Getty Images

Микеле Плачидо / Фото: Getty Images

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