Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан представили свадебную песню

Екатерина Бужинская вместе с Михаилом Грицканом презентовали совместную песню под названием "Весілля". Автором композиции выступил Александр Яременко, соло на скрипке исполнил "украинский Паганини", всемирно известный скрипач – Василий Попадюк.

"Несмотря на войну в Украине, наблюдается настоящий свадебный бум, которого не было последних 7 лет! В непростое время люди нуждаются больше в любви, у многих происходит переосмысление ценностей. В этот исторический период рождаются новые украинские семьи, новые поколения.

Песня "Весілля" – это напоминание нам о том, что любовь всегда побеждает. Жить и любить нужно сегодня. Женитесь, рожайте детишек, продолжайте славный украинский род!" – написала Екатерина в посте в Instagram.

Кстати, сейчас Екатерина Бужинская находится с благотворительными концертами в США. Перед этим был тур по Европе. Вырученные средства направляют на помощь 10-й горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс", в которой служит брат Бужинской с позывным "Журналист".

Екатерина вместе с Михаилом Грицканом также отправятся в благотворительный тур по украинским городам: 24 мая – Хмельницкий, 25 мая – Винница, 26 мая – Черновцы, 27 мая – Коломыя, 28 мая – Львов 30 мая – Трускавец, 31 мая – Ивано-Франковск.

Михаил Грицкан и Екатерина Бужинская

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