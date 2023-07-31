Екатерина Бужинская получила награду от Валерия Залужного

Артистка показала свою награду в соцсети.

Екатерина Бужинская получила награду "За содействие войску" от главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного. Радостной новостью певица поделилась в Instagram.

Артистка показала подписчикам награду, присвоенную "за значительный личный вклад в оказании всесторонней помощи подразделениям ВСУ, активную волонтерскую деятельность в условиях военного положения".

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"Сердечно благодарна за высокое отличие, продолжаю службу на культурном фронте! Вместе к Победе! Слава Украине! Героям слава!" – написала в посте Бужинска.

Такую же награду получил и творческий коллега Екатерины Михаил Грицкан, с которым они вместе выступают с благотворительными концертами в Украине, Европе и США.

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