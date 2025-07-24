Екатерина Бужинская презентовала лирическую песню о любви и клип, созданный за 2 часа

Екатерина Бужинская

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Екатерина Бужинская представила новую лирическую композицию «Така любов буває раз».

«Эта песня создает атмосферу трепета, нежности и ощущения, будто весь мир остановился только для двоих. Любовь – это самое мощное чувство, которое дает нам крылья, вдохновение, великую радость, молодость, энергию. И счастлив тот человек, которому Бог дал возможность пережить и испытать настоящую любовь. Это самое большое достояние и самое большое сокровище в жизни!» – прокомментировала артистка.

Екатерина рассказала, что эту композицию она пела друзьям на свадьбах, и часто ее включали для первого танца молодоженов.

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«Господь не всем дает пережить такую невероятную любовь, но я верю, что нужно молиться и просить не богатства или чего-то материального, а просить любви», — сказала певица.

К песни Бужинская презентовала также лирик-видео, созданное с помощью искусственного интеллекта. В нем артистка предстала в роскошном белом платье макси с пикантным декольте и открытой спиной.

Екатерина рассказала, что идея создания клипа с помощью ИИ у нее возникла во время встречи с подругами. Ведь за несколько дней до премьеры отрывок из этого трека завирусился в TikTok — пользователи Сети создали более тысячи роликов с песней. Поєтому Бужинская поняла, что клип нужен уже сейчас, а времени на его создание нет.

«Съемка клипа предполагает определенный бюджет, планирование, время на подготовку. Так что я с подругами решила действовать немедленно и на обычном телефоне, не меняя места мы создали клип с нуля за 2 часа, абсолютно без финансовых вложений. Я считаю, что это правильно. Самый дорогой клип еще впереди, а сегодня самое важное вложение каждого в помощь нашим защитникам. Вот куда нужно направлять бюджет», – призналась артистка.

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Напомним, Екатерина Бужинская с начала полномасштабного вторжения объединилась с Михаилом Грицканом в благотворительном туре "Воля". Они выступили с более чем 350 концертами и вместе перечислили более 8 миллионов гривен в поддержку ВСУ.