Екатерина Бужинская в белом мини-платье презентовала песню о любовном треугольнике

Екатерина Бужинская порадовала поклонников снимками своего эффектного образа.

Артистка позировала перед фотокамерой в коктейльном белом фактурном мини-платье на тонких бретельках, которое прекрасно подчеркнуло ее стройные ноги.

Аутфит звезда дополнила бежевыми туфлями, красивой прической, макияжем с акцентом на глазах и элегантными серьгами.

В этом луке Екатерина презентовала свою новую песню «Ти скажеш дружині». Это эмоциональная, сюжетная композиция о сложных отношениях, любовном треугольнике и постоянном ожидании выбора. Она — о женщине, которая оказывается в ловушке обещаний и оправданий, где решение постоянно откладывается.

«Это не автобиографическая композиция. Это история женщин, которые ждали, верили словам „я приеду и больше не уеду“. Которые снова и снова слышали новые объяснения — тревога, закрытые мосты, комендантский час. Но за всеми этими словами скрывалось одно — страх честного разговора. Мне часто говорят: это песня о любовнице. Но для меня — это песня о женщине. О той, которую любят, но не выбирают», — поделилась Екатерина.