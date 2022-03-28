Екатерина Бужинская в платье-вышиванке выступила на благотворительном концерте в Софии в поддержку Украины

Артистка вместе с семьей пришла на мероприятие в Софии, чтобы поддержать Украину.
Екатерина Бужинская приняла участие в благотворительном концерте в столице Болгарии в поддержку Украины.
На сцене артистка появилась в красивом платье-вышиванке.
На мероприятие она пришла вместе с мужем Димитаром Стойчевым и детьми Катериной и Дмитриком, на которых была украинская национальная одежда. Кстати, дети Екатерины впервые вышли с ней на сцену.
Фотографии и видео Екатерина опубликовала в Instagram.
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"Сердечно благодарю дружеский болгарский народ, организаторов, болгарских артистов! Украина победит! С нами правда! С нами Бог! С нами весь мир!" – написала Бужинская.
Напомним, ранее Екатерина исполнила гимн Украины на мирном митинге в Болгарии.
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