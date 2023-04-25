Екатерина Бужинская в сине-желтом платье-вышиванке выступила на благотворительном концерте в Испании

Екатерина Бужинская опубликовала в Instagram фотографии и видео с благотворительного концерта в Испании.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Артистка рассказала, что на концерте собрали более 4 тысяч евро, которые отправят на помощь 10-й горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс", в которой служит ее брат с позывным "Журналист".

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

На сцене Бужинская продемонстрировала патриотический образ в желтом платье с синей вышивкой.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

В концерте принял участие и заслуженный артист Украины Михаил Грицкан.

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"Спасибо, Испания, за аншлаги, положительные эмоции, любовь и помощь нашей Армии! Собрано 4156 евро на закупку дронов для @10brygada_edelveys. Вместе к Победе!" – написала Бужинская.

Екатерина и Михаил также вместе подняли флаг наших защитников на Гибралтаре в Великобритании.

Артисты с благотворительными концертами выступили также в Италии. Далее они планируют посетить с концертами Европу, США и Канаду.

Напомним, ранее Екатерина Бужинская показала снимки с выступления на благотворительном концерте в Гамбурге.

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