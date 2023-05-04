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Екатерина Бужинская вспомнила, как отказалась исполнить русскую песню на международном фестивале

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
439
Время на прочтение
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Екатерина Бужинская вспомнила, как отказалась исполнить русскую песню на международном фестивале

Екатерина Бужинская/Прессслужба

Артистка поддержала девочку, которая отказалась выступать на одной сцене с россиянами, и рассказала о собственном опыте борьбы за украинскую песню.

Екатерина Бужинская поддержала 13-летнюю украинку Софию Самолюк, которая отказалась выступить на фестивале Sanremo в Италии, из-за того, что в нем принимали участие представители страны-террористки России. Об этом девушка узнала за несколько часов до начала фестиваля, ведь организаторы до последнего не объявляли эту информацию.

Екатерина опубликовала на своей странице в Facebook слова поддержки Софии и вспомнила, как 22 года назад отказалась выступить с русской песней на этом фестивале.

"Когда-то в 2001 на фестивале Sanremo я отказалась петь песню на русском, которую выбрали музыкальные редакторы телеканала Rai Uno, и настояла, что спою только на украинском — поскольку я украинка! Сегодня талантливая София Самолюк поступила правильно! Молодец!!! Я знала, что ты – талант и настоящая патриотка!" – написала Екатерина.

Напомним, Екатерина Бужинская в патриотическом платье-вышиванке выступила на благотворительном концерте в Испании.

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Дата публикации
Просмотры
439
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