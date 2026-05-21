Екатерина Кухар показалась в пуантах и роскошном платье с золотой цветочной вышивкой

Екатерина Кухар

Ко Дню вышиванки прима-балерина и директор Киевского государственного профессионального хореографического колледжа имени Татьяны Таякиной Екатерина Кухар снялась в фотопроекте «Традиция, которая держит осанку». Вместе с ней в фотосессии приняли участие художественный руководитель колледжа Ольга Морозенко и студенты заведения.

Для Кухар и ее студентов такие фотопроекты стали уже ежегодной традицией. Они призваны поддерживать украинскую идентичность, напоминать о преемственности поколений, силу национальной культуры и единение вокруг украинских символов. В этом году участники фотосессии позировали в красивых вышиванках от дизайнера Юлии Магдич. Образы выбрали в желто-голубой гамме.

Название фотопроекта, созданного Дэном Бобровым, «Традиция, держащая осанку» символично сочетает в себе украинскую культурную память и балетную школу, где красота движения рождается из дисциплины, достоинства и внутренней силы.

«Я люблю этот праздник, вышиванка — это определенный язык. У каждого искусства он свой. У балета — движение. У вышиванки — орнамент. В День вышиванки особенно чувствуется ценность традиций — тех, что живут в искусстве, в преемственности поколений.

Уже несколько лет подряд к этому празднику я рядом с молодыми артистами — студентами Киевского государственного профессионального хореографического колледжа имени Татьяны Таякиной, которые будут нести наш код нации. Надевая вышиванку, танцуя наши украинские спектакли.

И уже совсем скоро мы представим зрителю новый украинский балет «Малевич. Супрематическое движение». Это современный балет от хореографа-постановщика Ярослава Кайнара, который создал этот спектакль специально для Колледжа и наших студентов. Это не автобиографическая справка о Малевиче, это новая ступенька в современном украинском искусстве и нашем Колледже. Открытие кафедры современного балета — это не просто о новом направлении в обучении. Это об ответе на вызовы времени и о будущем детей в профессии. Мне кажется, настоящее искусство сегодня должно не только беречь традиции, но и открывать дверь в будущее. И именно это мы пытаемся сделать в балете», — рассказала Екатерина Кухар.

«Сегодня о красивом и очень важном. О нашем коде нации, нашем обереге и символе Украины, который сегодня носим с особой гордостью», — добавила Ольга Морозенко.

Напомним, 27 мая на сцене Национальной оперы Украины состоится премьера «Малевич. Супрематическое движение» и «Жизель» II акт с участием студентов и выпускников колледжа.

