Шоу-бизнес
78
1 мин

Екатерина Кухар в элегантном платье с открытыми плечами сияла на кинособытии в Киеве

Прима-балерина в черно-белом наряде посетила масштабную премьеру украинского фильма.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Екатерина Кухар посетила национальную премьеру романтического фэнтези «Мавка. Настоящий миф», которая состоялась во дворце «Украина».

Для своего появления прима-балерина выбрала элегантный наряд, который состоял из черной пышной юбки макси и белого корсетного топа с открытыми плечами и объемными воланами.

Свой аутфит Екатерина дополнила собранной прической, макияжем с черными стрелками и красным маникюром. Уши она украсила золотыми серьгами, а руки — золотыми кольцами. В руке Кухар держала сумочку цвета слоновой кости с бахромой из бисера.

Напомним, фильм «Мавка. Настоящий миф» выходит в национальный прокат 1 марта, а допремьерные показы стартуют с 26 февраля.

