- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 78
- Время на прочтение
- 1 мин
Екатерина Кухар в элегантном платье с открытыми плечами сияла на кинособытии в Киеве
Прима-балерина в черно-белом наряде посетила масштабную премьеру украинского фильма.
Екатерина Кухар посетила национальную премьеру романтического фэнтези «Мавка. Настоящий миф», которая состоялась во дворце «Украина».
Для своего появления прима-балерина выбрала элегантный наряд, который состоял из черной пышной юбки макси и белого корсетного топа с открытыми плечами и объемными воланами.
Свой аутфит Екатерина дополнила собранной прической, макияжем с черными стрелками и красным маникюром. Уши она украсила золотыми серьгами, а руки — золотыми кольцами. В руке Кухар держала сумочку цвета слоновой кости с бахромой из бисера.
Напомним, фильм «Мавка. Настоящий миф» выходит в национальный прокат 1 марта, а допремьерные показы стартуют с 26 февраля.