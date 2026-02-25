Екатерина Кухар в элегантном платье с открытыми плечами сияла на кинособытии в Киеве

Екатерина Кухар

Екатерина Кухар посетила национальную премьеру романтического фэнтези «Мавка. Настоящий миф», которая состоялась во дворце «Украина».

Для своего появления прима-балерина выбрала элегантный наряд, который состоял из черной пышной юбки макси и белого корсетного топа с открытыми плечами и объемными воланами.

Свой аутфит Екатерина дополнила собранной прической, макияжем с черными стрелками и красным маникюром. Уши она украсила золотыми серьгами, а руки — золотыми кольцами. В руке Кухар держала сумочку цвета слоновой кости с бахромой из бисера.

Напомним, фильм «Мавка. Настоящий миф» выходит в национальный прокат 1 марта, а допремьерные показы стартуют с 26 февраля.