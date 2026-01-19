- Дата публикации
Екатерина Кухар в корсетном платье и с элегантной прической позировала в новой фотосессии
Прима-балерина отпраздновала свой день рождения.
Екатерина Кухар вчера, 18 января, отпраздновала свой день рождения. Приме-балерине исполнилось 44 года. По этому случаю звезда опубликовала в Instagram снимки из новой красивой фотосессии.
Перед объективом фотокамеры хрупкая Екатерина позировала в черном корсетном платье с открытыми плечами.
Свой образ прима-балерина дополнила элегантной кудрявой прической с пучком и красивым макияжем с акцентом на глазах.
«Жизнь — самая интересная книга, с каждым годом читается по-другому…», — написала Екатерина Кухар.