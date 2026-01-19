Екатерина Кухар в корсетном платье и с элегантной прической позировала в новой фотосессии

Екатерина Кухар / © Instagram Екатерины Кухар

Реклама

Екатерина Кухар вчера, 18 января, отпраздновала свой день рождения. Приме-балерине исполнилось 44 года. По этому случаю звезда опубликовала в Instagram снимки из новой красивой фотосессии.

Екатерина Кухар/Фото anna.scheidemann / © Instagram Екатерины Кухар

Перед объективом фотокамеры хрупкая Екатерина позировала в черном корсетном платье с открытыми плечами.

Екатерина Кухар/Фото anna.scheidemann / © Instagram Екатерины Кухар

Свой образ прима-балерина дополнила элегантной кудрявой прической с пучком и красивым макияжем с акцентом на глазах.

Реклама

Екатерина Кухар/Фото anna.scheidemann / © Instagram Екатерины Кухар

«Жизнь — самая интересная книга, с каждым годом читается по-другому…», — написала Екатерина Кухар.