Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
216
Время на прочтение
1 мин
1 мин

Екатерина Кухар в корсетном платье и с элегантной прической позировала в новой фотосессии

Прима-балерина отпраздновала свой день рождения.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Екатерина Кухар

Екатерина Кухар / © Instagram Екатерины Кухар

Екатерина Кухар вчера, 18 января, отпраздновала свой день рождения. Приме-балерине исполнилось 44 года. По этому случаю звезда опубликовала в Instagram снимки из новой красивой фотосессии.

Екатерина Кухар/Фото anna.scheidemann / © Instagram Екатерины Кухар

Екатерина Кухар/Фото anna.scheidemann / © Instagram Екатерины Кухар

Перед объективом фотокамеры хрупкая Екатерина позировала в черном корсетном платье с открытыми плечами.

Екатерина Кухар/Фото anna.scheidemann / © Instagram Екатерины Кухар

Екатерина Кухар/Фото anna.scheidemann / © Instagram Екатерины Кухар

Свой образ прима-балерина дополнила элегантной кудрявой прической с пучком и красивым макияжем с акцентом на глазах.

Екатерина Кухар/Фото anna.scheidemann / © Instagram Екатерины Кухар

Екатерина Кухар/Фото anna.scheidemann / © Instagram Екатерины Кухар

«Жизнь — самая интересная книга, с каждым годом читается по-другому…», — написала Екатерина Кухар.

