Екатерина Кухар вышла на сцену с флагом Украины и призвала всех сплотиться еще сильнее

Балерина написала эмоциональный пост в Instagram.
С начала широкомасштабного вторжения России в Украину Екатерина Кухар старается быть максимально полезной и эффективной в борьбе против оккупантов.
Недавно она поделилась идеей, как еще больше объединить наши усилия и помочь друг другу бороться и переживать это страшное время:
"Я восхищаюсь нашими людьми!
Увлекаюсь украинским народом, который объединил мир!
Мы научили весь мир очень важному утверждению — единство несокрушимое!
И даже вне Украины, люди помогают друг другу в разных уголках мира.
Координируются в группы и не остаются наедине.(...)
Если вы также помогаете за границей, или уже объединились с кем-то, напишите в комментариях, например: «Я сейчас в Кракове, координирую в волонтерском центре, если будете здесь, пишите».
А я опубликую в сторис варианты помощи, чтобы каждый нашел своих, где бы он ни был!"
На фото, которые Екатерина разместила в сети она в финале балета "Кармен-сюита" выходит на сцену завернутая в украинский флаг.
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