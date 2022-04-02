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Екатерина Кухар вышла на сцену с флагом Украины и призвала всех сплотиться еще сильнее

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Екатерина Кухар вышла на сцену с флагом Украины и призвала всех сплотиться еще сильнее

Екатерина Кухар / Instagram Екатерины Кухар

Балерина написала эмоциональный пост в Instagram.

С начала широкомасштабного вторжения России в Украину Екатерина Кухар старается быть максимально полезной и эффективной в борьбе против оккупантов. 

Недавно она поделилась идеей, как еще больше объединить наши усилия и помочь друг другу бороться и переживать это страшное время:

"Я восхищаюсь нашими людьми!
Увлекаюсь украинским народом, который объединил мир!
Мы научили весь мир очень важному утверждению — единство несокрушимое!

И даже вне Украины, люди помогают друг другу в разных уголках мира.
Координируются в группы и не остаются наедине.(...)
Если вы также помогаете за границей, или уже объединились с кем-то, напишите в комментариях, например: «Я сейчас в Кракове, координирую в волонтерском центре, если будете здесь, пишите».

А я опубликую в сторис варианты помощи, чтобы каждый нашел своих, где бы он ни был!"

Екатерина Кухар / © Instagram Екатерины Кухар
Екатерина Кухар / Instagram Екатерины Кухар

На фото, которые Екатерина разместила в сети она в финале балета "Кармен-сюита" выходит на сцену завернутая в украинский флаг. 

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