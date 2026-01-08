Екатерина Кузнецова назвала самую дорогую вещь в своем гардеробе

Екатерина Кузнецова

Реклама

Екатерина Кузнецова снялась в главной роли в новой украинской романтической комедии «Испытательный срок», которая вышла в прокат сегодня, 8 января. В фильме она воплотила роль гламурной Полины — дочери бизнесмена.

Во время интервью для Леди.ТСН.ua мы спросили у Екатерины, какая вещь является самой дорогой в ее гардеробе. Актриса призналась, что это часы с бриллиантами, на которые она сама заработала. Этот аксессуар стал ее первой стоящей покупкой.

«Это часы с россыпью бриллиантов от Breitling за 9 тысяч евро. Я купила их, когда мне было лет 25-26. Это было мое первое драгоценное приобретение. Я хотела именно их, потому что у моего отца были часы от этого бренда и мне очень хотелось, чтобы у меня с папой были аксессуары одного бренда. Купила я их в аэропорту, потому что они там были дешевле, чем стоили в бутике», — рассказала актриса.

Реклама

Также звезда любит брендовые сумки. Самые любимые ее бренды аксессуаров — Celine и Saint Laurent.

«Самые дорогие сумки я покупала именно этих брендов. Я не считаю, что модно — это то, что носят все. У меня есть такой предрассудок: если мне нравится какая-то одна вещь, а я ее увидела на двух-трех девушках, то я ее уже не куплю. Я также люблю винтажные секонды и базовые вещи, например из Zara, кстати, за границей она вообще другая», — поделилась Екатерина.

Напомним, Екатерина Кузнецова рассказала, что она любит носить в повседневной жизни.