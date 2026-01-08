ТСН в социальных сетях

Екатерина Кузнецова рассказала о своем стиле: "Могу выйти на улицу в пижаме или в растянутых трениках"

Актриса рассказала о луках из нового ромкома, что любит носить в повседневной жизни и назвала любимые украинские бренды.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Екатерина Кузнецова

Екатерина Кузнецова

Сегодня, 8 января, в украинский прокат вышла романтическая комедия «Испытательный срок» с Екатериной Кузнецовой в главной роли. В ленте она воплотила роль гламурной дочери бизнесмена Полины, которая привыкла к беззаботной жизни.

В фильме актриса демонстрирует 14 стильных образов, в которых выглядит невероятно. По этому случаю для Леди.ТСН.ua мы пообщались с Екатериной о ее гламурных луках в комедии и о ее стиле в жизни.

Екатерина Кузнецова/Кадр из фильма «Испытательный срок»

Екатерина Кузнецова/Кадр из фильма «Испытательный срок»

Екатерина Кузнецова/Кадр из фильма «Испытательный срок»

Екатерина Кузнецова/Кадр из фильма «Испытательный срок»

Звезда рассказала, что подбором аутфитов для ленты занималась художница по костюмам Наталья Степанеева. Кроме того, Кузнецова появилась в фильме в нескольких своих нарядах.

«У нас прекрасная художница по костюмам Наташа, которая подбирала одежду, аксессуары, сумки, обувь. Я также была в одном своем платье и в своей кожанке, которые понравились Наталье. На образ зайчика вдохновила лента „Бриджит Джонс“. И это было вау. Художественно этот лук оправдан. Он и яркий, и трагический одновременно, но важный в фильме», — поделилась актриса.

Екатерина Кузнецова/Кадр из фильма «Испытательный срок»

Екатерина Кузнецова/Кадр из фильма «Испытательный срок»

Что касается своего стиля в жизни, то Екатерина призналась, что она любит носить самые разнообразные вещи.

«У меня настолько разное проявление одежды. Я могу выйти на улицу в пижаме, в растянутых трениках, красивом платье, мужском лонгсливе или свитшоте. У меня нет забубнов. Я одеваюсь под настроение и так я проявляю свою свободу», — рассказала Кузнецова.

Екатерина Кузнецова/Кадр из фильма «Испытательный срок»

Екатерина Кузнецова/Кадр из фильма «Испытательный срок»

Екатерина Кузнецова/Кадр из фильма «Испытательный срок»

Екатерина Кузнецова/Кадр из фильма «Испытательный срок»

Среди украинских брендов Екатерина назвала два своих любимых — the COAT by Katya Silchenko и Gunia Project. Кстати, в образе от дизайнера Кати Сильченко Кузнецова пришла на премьеру фильма «Испытательный срок».

Екатерина Кузнецова на премьере фильма «Испытательный срок»

Екатерина Кузнецова на премьере фильма «Испытательный срок»

