Екатерина Кузнецова вспомнила, как между съемками пес укусил ее за нос: "Пошла кровь"

Екатерина Кузнецова

Реклама

В украинский прокат 8 января выходит романтическая комедия «Испытательный срок», в которой главную роль сыграла Екатерина Кузнецова. Она воплотила роль гламурной дочери бизнесмена Полины, которая привыкла к беззаботной жизни.

В комментарии для Леди.ТСН.ua актриса рассказала о сходстве со своей героиней, призналась, что было самым сложным во время съемок и вспомнила самый смешной момент.

«Полина похожа на меня в поведении, желании быть свободной и ощущении хулиганства. Она такая же живая. Она так же ранимая. У нее так же есть болевые точки. Она, как и каждый человек, хочет влюбиться, хочет любить и поэтому это тоже мне отзывается», — поделилась Екатерина.

Реклама

Екатерина Кузнецова/Кадр из фильма

Актриса призналась, что самым сложным для нее во время съемок была жаркая погода.

«Жара была сильная. Но, несмотря на это, съемки были для меня счастливыми. Я с радостью бежала на каждую смену. Это была любовь. Жаль, что съемки длились всего 16 дней. Ведь я очень люблю творческий процесс и нам очень повезло с группой. Это было незабываемо», — сказала звезда.

Екатерина Кузнецова/Instagram Екатерины Кузнецовой

Екатерина также вспомнила самую забавную ситуацию, как во время перерыва между съемками ее укусил песик.

«Во время обеденного перерыва собачка Кирилла Парастаева (коллега по фильму „Испытательный срок“, — прим.ред.) меня укусила за нос и пошла кровь. Мне нужно было за час остановить кровь и идти на съемочную площадку. Это была самая забавная ситуация. У меня даже есть один кадр, где у меня был заметен шрам на носу. После этого я все равно играла с этой собачкой, потому что я ее очень люблю», — с улыбкой рассказала Екатерина.

Реклама