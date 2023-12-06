Эко-шуба возвращается: смотрим, как носить эту верхнюю одежду на примере знаменитостей

Эко-шубы несколько лет тому назад были главным зимним трендом и на фоне того, что натуральный мех уже не приемлем в обществе, такой формат очень полюбился многим. Шубы из искусственного меха продавались во всевозможных цветах и фасонах, но со временем их вытеснели более удобные куртки.

Но судя по последним появлениям звезд на публике, тренд на этот вид верхней одежды возвращается.

Гламур от Джессика Симпсон

Звезда 2000-х сочетала коричневую шубу с кроп-топом и лосинами. В руке у нее была гламурная сумка от Chanel, расшитая пайетками, а обула она черные сапоги с красной аппликацией Sonora Melrose в ковбойском стиле. Ставка в образе была сделана на яркий цвет.

Джессика Симпсон / Фото: Getty Images

Прогулочный лук от Эмили Ратажковски

Модель решила надеть теплую серую шубу, когда шла забирать сына из детского сада. Сочетала она эту верхнюю одежду с яркими кроссовками от Loewe.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Два лука от Дуа Липы

Вероятно, шубы стали любимой верхней одеждой британки, поскольку она в них последним временем ходит часто. Как-то объемную черную шубу она сочетала с полупрозрачным платьем и сапогами.

Дуа Липа / Фото: Getty Images

Также певица появилась в укороченной версии шубы. Она у нее была белого цвета, а сочетала Дуа ее с джинсами и красными аксессуарами. Образ получился эффектным и в то же время достаточно комфортным.

Дуа Липа / Фото: Getty Images

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