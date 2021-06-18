Экс-"ангел" Кэндис Свэйнпоул в коротких шортах продефилировала Нью-Йорком

32-летняя южноафриканская модель неожиданно появилась на публике.

Вчера бельевой бренд Victoria's Secret сообщил о том, что распускает команду "ангелов". Девушки все как одна затаили молчание и не комментируют ситуацию.

Останутся ли "ангелы" теперь без работы? Скорее всего нет. За время карантина и той ситуации, которая сложилась во время пандемии в мире фешн, практически все они нашли свою нишу. Южноафриканская модель Кэндис Свэйнпоул, которую вчера как раз запечатлели папарацци в Нью-Йорке в районе Трайбека, занимается выпуском коллекций купальников и пляжной одежды для Tropic Of C. Этот бренд стал ее вдохновением, о чем Кэндис не устает твердить.

Кэндис Свэйнпоул / Getty Images

Также читайте Обнаженная на камне: Кэндис Свэйнпоул снялась в откровенном фотосете

На улицах Нью-Йорка звезду сфотографировали одетую в черный бюстгальтер, короткие кожаные шорты с высокой талией и элегантном черном пиджаке. Черные босоножки на каблуках и с золотой цепочкой обутые на Кэндис были от марки Giuseppe Zanotti.

Модель собрала белокурые волосы в тугой пучок, сделала насыщенный макияж и надела серьги-полукольца. Куда именно направлялась Свэйнпоул, неизвестно. Она выглядела очень уверенной в себе и никаких комментариев на тему Victoria's Secret не давала.

Кэндис Свэйнпоул на шоу Victoria's Secret / Associated Press

Читайте также: Слава, деньги и контракты: 10 моделей, которые стали известны благодаря Victoria's Secret

Кэндис Свэйнпоул на подиуме и в реальной жизни (27 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку