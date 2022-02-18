Экс-ангел Victoria’s Secret Адриана Лима ждет третьего ребенка

40-летняя бразильская модель беременна от своего возлюбленного.

Адриана Лима беременна в третий раз. Этой прекрасной новостью манекенщица поделилась на своей странице в TikTok.

Адриана опубликовала забавное видео, на котором показывает своему возлюбленному (с которым она впервые появилась на публике в сентябре 2021 года на Венецианском кинофестивале) - кинопродюсеру Андре Леммерсу - положительный тест на беременность. Мужчина был обескураженный увиденным, а модель не скрывала своей радости.

Напомним, Лима была замужем в 2009 – 2016 годах за баскетболистом Марко Яричем. В их браке родилось две дочери: Валентина (2009 г.р.) и Сиенна (2012 г.р.).

Андре Леммерс и Адриана Лима / Associated Press

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