Экс-"ангел" Victoria's Secret Марта Хант стала мамой и показала первые фотографии с ребенком

Экс-"ангел" Victoria's Secret Марта Хант стала мамой еще в ноябре, но с поклонниками она не спешила делиться радостной новостью.

В Instagram Марта опубликовала несколько кадров с новорожденной дочерью на руках. И написала:

"Утром 6 ноября мы приветствовали на свет нашу дочь Эмери".

Ее страница в Instagram не слишком пестрит снимками ребенка, с момента появления дочери на свет Хант запостила лишь одно семейное селфи, где запечатлена с отцом ее ребенка - фэшн-фотографом Джейсоном Макдональдом.

"Проснулась для нашего первого семейного селфи ‍", - подписала кадр Марта. Дочь Эмери стала первенцем для пары.

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