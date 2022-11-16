Экс-"ангел" Victoria's Secret в латексной мини-юбке похвасталась стройными ногами

Леоми Андерсон в пикантном луке продемонстрировала красивую фигуру и ноги.

Британская модель и экс-"ангел" Victoria's Secret — Леоми Андерсон – в эффектном аутфите посетила церемонию European MTV Awards, которая прошла в Дюссельдорфе.

Там красавица предстала в корсетном кроп-топе от Versace, поверх которого она надела топ из камней лавандового оттенка. Верх Леоми сочетала с черной латексной мини-юбкой House of Harlot, которая прекрасно подчеркнула ее стройные длинные ноги.

Леоми Андерсон / Фото: Associated Press

В этом наряде манекенщица похвасталась и упругими ягодицами.

Леоми Андерсон / Фото: Associated Press

Образ Андерсон дополнила латексными длинными перчатками, лакированными босоножками на экстремально высокой платформе и каблуках и кожаной сумочкой-сундуком.

Леоми Андерсон / Фото: Associated Press

Идеально ровная укладка, макияж с пышными ресницами, серьги с камнями и кольцо с массивным розовым камнем завершили лук экс-"ангела".

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