Экс-"ангел" Victoria’s Secret вышла замуж спустя четыре года после помолвки

28-летняя датская модель и экс-"ангел" Victoria’s Secret – Жозефин Скривер – вышла замуж за солиста американской рок-группы The Cab Алекса Делеона.

Они были помолвлены с ноября 2018 года и в минувшие выходные наконец-то официально поженились. Торжество состоялось в Мексике на курорте Cabo Azul Resort, в Кабо-Сан-Лукас, в кругу близких и друзей пары. Среди гостей были модели и коллеги Жозефин – Сара Сампайо и Жасмин Тукс.

Ни Жозефин, ни ее новоиспеченный муж не поделились снимками со свадьбы в своих Instagram. Только этим, где они стоят спинами к камере, а в подписи написано: Just Married, что в переводе означает "молодожены".

Жозефин Скривер и Александр Делеон / Instagram Жозефин Скривер

Одна из гостей церемонии, португальская модель Сара Сампайо, опубликовала несколько фото со свадьбы у себя в блоге и написала:

"На самом деле не так много фотографий со свадьбы, это как раз то, что нужно! Но я так счастлива быть частью вашего праздника @bohnes @josephineskriver ❤️".

Напомним, Алекс Делеон сделал Жозефин предложение в Финляндии, на берегу замерзшего озера, куда привез возлюбленную, чтобы посмотреть на северное сияние, а потом стал на одно колено прямо на льду и признался ей в любви, предложив кольцо, руку и сердце. Вместе пара с 2013 года.

Жозефин Скривер и Александр Делеон / Instagram Жозефин Скривер

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