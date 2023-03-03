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Экс-"ангел" Victoria's Secret Жасмин Тукс впервые стала мамой и показала снимки ребенка

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
568
Время на прочтение
1 мин
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Экс-"ангел" Victoria's Secret Жасмин Тукс впервые стала мамой и показала снимки ребенка

Жасмин Тукс / Фото: Associated Press

У модели родилась девочка.

32-летняя экс-"ангел" бельевого бренда Victoria's Secret Жасмин Тукс впервые стала мамой. В четверг, 23 февраля, она родила дочь, которую назвала Мия Виктория.

Радостной новостью модель поделилась в Instagram, опубликовав первые фотографии дочери.

Отцом малышки является муж модели – исполнительный директор Snapchat, сын вице-президента Эквадора – Хуан Давид Борреро.

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На первом фото запечатлена ручка ребенка, лежащего на руках своих новоиспеченных родителей. А на другом черно-белом снимке малышка держится за мизинец своей мамы.

Напомним, в сентябре 2021 года Жасмин вышла замуж за Боррео, с которым находилась в отношениях с 2016 года. А в ноябре прошлого года модель сообщила в соцсети о своей беременности.

Хуан Давид Борреро и Жасмин Тукс / © Associated Press
Хуан Давид Борреро и Жасмин Тукс / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
568
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