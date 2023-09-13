Экс-"ангел" VS Жозефин Скривер впервые стала мамой

В своем блоге Жозефин уже опубликовала первые фотографии новорожденной дочери от мужа Александра ДеЛеона.

Супермодель поделилась черно-белым снимком, на котором она и Александр держат руки своего новорожденного ребенка. В подписи Скривер раскрыла и имя малышки, ее назвали Аврора Джеймс.

Жозефин и 34-летний фронтмен The Cab начали свои отношения в 2013 году. Они встречались пять лет, прежде, чем объявили о своей помолвке. В апреле 2022 года они поженились и вскоре сообщили, что ждут рождения первенца.

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Напомним, летом стало известно, что еще одна экс-"ангел" Victoria's Secret Карли Клосс во второй раз стала мамой. Теперь она растит двоих сыновей от своего мужа Джошуа Кушнера.

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