Экс-девушка Леонардо Ди Каприо в полосатом топе и панамке сходила на матч сборной Аргентины на ЧМ-2026

Камила Морроне / © Instagram Камилы Морроне

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29-летняя актриса, модель и бывшая девушка Леонардо Ди Каприо — Камила Морроне — сходила на футбол и показала в своем Instagram, как это было.

Она отправилась в Даллас на матч «Аргентина — Иордания», который также стал для нее первым в жизни матчем на чемпионате мира. «Я испытываю неописуемую гордость за Аргентину и эту команду, — говорит она. — Это буквально у меня в крови! У меня не было выбора!»

Камила Морроне / © Instagram Камилы Морроне

Камила Морроне / © Instagram Камилы Морроне

Камила Морроне / © Instagram Камилы Морроне

Отметим, несмотря на американское место рождения, Камила имеет глубокие латиноамериканские корни. Ее мать — Люсила Полак, а отец — Максимо Морроне. Оба они являются выходцами из Аргентины, иммигрировавшими в США незадолго до рождения дочери.

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На стадион девушка надела асимметричный топ и панамку в цветах флага Аргентины, а также белые джинсы. На щеке, как истинная футбольная болельщица, она нарисовала флаг сборной, за которую болела.

Камила Морроне / © Instagram Камилы Морроне

Камила Морроне / © Instagram Камилы Морроне

Камила Морроне / © Instagram Камилы Морроне

© Instagram Камилы Морроне

Ранее, напомним, Алессандра Амбросио с сыном сходила на матч чемпионата мира-2026 — она поддерживала Бразилию.

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