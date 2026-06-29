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- Шоу-бизнес
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Экс-девушка Леонардо Ди Каприо в полосатом топе и панамке сходила на матч сборной Аргентины на ЧМ-2026
Звезда посетила свой первый матч в рамках чемпионата мира.
29-летняя актриса, модель и бывшая девушка Леонардо Ди Каприо — Камила Морроне — сходила на футбол и показала в своем Instagram, как это было.
Она отправилась в Даллас на матч «Аргентина — Иордания», который также стал для нее первым в жизни матчем на чемпионате мира. «Я испытываю неописуемую гордость за Аргентину и эту команду, — говорит она. — Это буквально у меня в крови! У меня не было выбора!»
Отметим, несмотря на американское место рождения, Камила имеет глубокие латиноамериканские корни. Ее мать — Люсила Полак, а отец — Максимо Морроне. Оба они являются выходцами из Аргентины, иммигрировавшими в США незадолго до рождения дочери.
На стадион девушка надела асимметричный топ и панамку в цветах флага Аргентины, а также белые джинсы. На щеке, как истинная футбольная болельщица, она нарисовала флаг сборной, за которую болела.
Ранее, напомним, Алессандра Амбросио с сыном сходила на матч чемпионата мира-2026 — она поддерживала Бразилию.