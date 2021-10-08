Экс-участница шоу "Холостяк" родила первенца и показала его первое фото

Экс-участница шоу "Холостяк" родила первенца и показала его первое фото

Украинская певица Лия Ли впервые стала мамой и показала фотографию из родильного.

Экс-участница шоу "Холостяк-5" и певица — Лия Ли, родила дочь. Девочка появилась на свет 7 октября. Об этом новоиспеченная мама сообщила в Instagram.

Лия опубликовала первую фотографию с новорожденной доченькой и рассекретила ее имя.

"Мия. 7.10.21", — написала артистка под снимком.

Певица также показала маленькую ножку дочери.

Напомним, Лия Ли разошлась с отцом ребенка еще, будучи беременной. По ее словам, отношения были токсичными. Она планирует самостоятельно воспитывать дочь.

Во время беременности Лия выпустила клип на песню "Незаменима" в поддержку всех матерей-одиночек с хэштегом #незлаМати.

Лия Ли/Пресс-служба

Лия Ли/Пресс-служба

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