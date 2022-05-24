Эксклюзивные кадры: британский Vogue показал свадебный фотосет Николы Пельтц и Бруклина Бекхэма

Британский Vogue опубликовал свадебную фотосессию Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц, а сами молодожены, сыгравшие свадьбу 9 апреля, рассказали некоторые ее подробности.

23-летний Бруклин Бекхэм и его 27-летняя жена Никола Пельтц рассказали всему миру о некоторых интересных моментах своей свадьбы после того, как фотографии с празднования, состоявшееся во Флориде в имении отца невесты, были опубликованы в журнале Vogue.

В интервью для Vogue Бруклин рассказал, что не мог отдышаться, когда впервые увидел свою будущую супругу Николу в свадебном платье. Кутюрный наряд на девушке, напомним, был от итальянского Модного дома Valentino, его создавали в течение года.

"Изюминкой всей свадьбы для меня было то, что я впервые увидел ее в этом платье, это был первый раз в моей жизни, когда я почувствовал, что не могу отдышаться", - сказал Бруклин, пишет Mirror.

Никола поехала со своей матерью в Рим и влюбилась в платье и 11-футовый шлейф, а ее мама Клаудия попросила швею незаметно вышить на наряде талисман "кошачий глаз", чтобы он защищал ее дочь в этот важный для нее день.

Отец жениха Дэвид Бекхэм в своей свадебное речи пошутил и извинился перед сыном за то, что заставил его надеть "ковбойский наряд" в день их с Викторией свадьбы в 1999 году. И пожелал молодоженам "делать друг друга счастливыми", а лично Бруклину - "относиться к своей миссис, как к золоту".

Дэвид и Виктория Бекхэм в день своей свадьбы в 1999 году вместе с сыном Бруклином / Фото: Instagram Дэвида Бекхэма

Вместо свадебных подарков пара, напомним, попросила сделать пожертвование в фонд помощи Украине.

Журнал Vogue делится в своем Instagram фото и видео с фотосета Николы и Бруклина, который в полной мере читатели могут посмотреть в июньском выпуске журнала.

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