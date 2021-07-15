Экспериментирует: Эмили Ратажковски показала новую прическу

Молодая мама продолжает активно вести свой блог в Instagram.
30-летняя Ратажковски, которая в марте 2021 года впервые стала мамой, показала подписчикам снимки своей новой укладки. Девушка накрутила длинные волосы мелкими кудрями, надела черный топ и сделала несколько фотографий для подписчиков.
Кадры, на которых звезда предстает в новом образе, Эмили просто подписала так: "Красота!" Очевидно, что прическа ей очень нравится и, что немаловажно, очень идет.
Напомним, Эмили Ратажковски часто попадает в объективы фотографов во время прогулок с сыном в Нью-Йорке. На прогулки модель надевает короткие платья, обтягивающие фигуру, и демонстрирует красивую фигуру, которая ничуть не изменилась после рождения ребенка.
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