Экспериментирует: Эмили Ратажковски показала новую прическу

Молодая мама продолжает активно вести свой блог в Instagram.

30-летняя Ратажковски, которая в марте 2021 года впервые стала мамой, показала подписчикам снимки своей новой укладки. Девушка накрутила длинные волосы мелкими кудрями, надела черный топ и сделала несколько фотографий для подписчиков.

Эмили Ратажковски / Instagram Эмили Ратажковски

Кадры, на которых звезда предстает в новом образе, Эмили просто подписала так: "Красота!" Очевидно, что прическа ей очень нравится и, что немаловажно, очень идет.

Эмили Ратажковски / Instagram Эмили Ратажковски

Напомним, Эмили Ратажковски часто попадает в объективы фотографов во время прогулок с сыном в Нью-Йорке. На прогулки модель надевает короткие платья, обтягивающие фигуру, и демонстрирует красивую фигуру, которая ничуть не изменилась после рождения ребенка.

Эмили Ратажковски / Getty Images

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