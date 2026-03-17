Экспериментирует со стилем: Мелания Трамп в леопардовой юбке появилась на мероприятии в Белом доме
Первая леди США пополнила свой гардероб нарядом с "хищным" принтом.
Мелания Трамп вместе со своим мужем-президентом Дональдом Трампом приняла участие в мероприятии, посвященном месячнику женской истории. Ивент состоялся в Восточной комнате Белого дома, в Вашингтоне. Первая леди выступила там с речью.
В этот раз Мелания решила поэкспериментировать со своим стилем и добавила в свой лук гламура. Она надела длинную юбку-карандаш с леопардовым принтом и таким же тонким поясом от бренда Adam Lippes, которую скомбинировала с черным свитером от Ralph Lauren и черными остроносыми туфлями на высоких шпильках.
У госпожи Трамп была красивая укладка с мягкими локонами, макияж смоки-айс и с розовой помадой и молочный маникюр.
