Экстравагантный Джонни Депп в шляпе и розовых очках представил новый фильм

Джонни Депп / © Associated Press

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Джонни Депп посетил премьеру фильма «Скрудж и духи Рождества» (Ebenezer). На мероприятии он предстал в стильном аутфите с интересными аксессуарами.

Депп появился перед фотографами в черном костюме свободного кроя, темно-синем жилете на пуговицах и синей рубашке в полоску.

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Джонни Депп / © Associated Press

Лук актер дополнил черными замшевыми ботинками с бежевой вышивкой и на массивной платформе. Изюминкой его наряда стала темно-серая фетровая шляпа с широкими полями и очки с розовыми линзами и прозрачной оправой.

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Джонни Депп / © Associated Press

Из-под шляпы выглядывали его волнистые волосы, в ушах были серьги-кольца с камнями, а на пальцах — массивные кольца. Внимание также привлекали многочисленные татуировки на его руках.

Джонни Депп / © Associated Press

На премьере Депп позировал на фоне заснеженных елок и рождественских декораций. Ему составили компанию коллеги по фильму, в частности Руперт Гринт и Элли Бамбер. Для совместных фотографий актеры собрались возле декорации старинной лавки с вывеской Scrooge and Marley.

Руперт Гринт и Джонни Депп / © Associated Press

Элли Бамбер и Джонни Депп / © Associated Press

Джонни Депп с коллегами / © Associated Press

О фильме:

«Скрудж и духи Рождества» — новая экранизация знаменитой повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь» 1843 года. Режиссером фильма стал Ти Уэст, известный по фильмам ужасов «Х», «Перл» и «МаХХХин». Сценарий написал Натаниэль Халперн.

Джонни Депп сыграл главную роль — богатого, жадного и мрачного Эбенезера Скруджа, который ненавидит Рождество. События разворачиваются в викторианском Лондоне накануне праздника. К Скруджу приходят призрак его умершего делового партнера Джейкоба Марли и три духа Рождества, которые заставляют его переосмыслить собственную жизнь, столкнуться с ошибками прошлого и увидеть возможное будущее.

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Новая экранизация отличается более мрачной атмосферой и сочетает в себе готическое фэнтези, драму, черную комедию и триллер со сверхъестественными элементами.

В фильме также снялись Руперт Гринт, сыгравший Боба Кретчита, Иэн Маккеллен в роли Джейкоба Марли, Андреа Райзборо в образе Духа прошлого Рождества, Сэм Клафлин, Дейзи Ридли, Элли Бамбер и другие.

С сегодняшнего дня, 12 ноября, фильм «Скрудж и духи Рождества» выходит в украинский прокат.

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