ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
202
Время на прочтение
2 мин

Экстравагантный Джонни Депп в шляпе и розовых очках представил новый фильм

63-летний голливудский актер продемонстрировал экстравагантный образ в своем фирменном стиле.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Джонни Депп

Джонни Депп / © Associated Press

Джонни Депп посетил премьеру фильма «Скрудж и духи Рождества» (Ebenezer). На мероприятии он предстал в стильном аутфите с интересными аксессуарами.

Депп появился перед фотографами в черном костюме свободного кроя, темно-синем жилете на пуговицах и синей рубашке в полоску.

Джонни Депп / © Associated Press

Джонни Депп / © Associated Press

Лук актер дополнил черными замшевыми ботинками с бежевой вышивкой и на массивной платформе. Изюминкой его наряда стала темно-серая фетровая шляпа с широкими полями и очки с розовыми линзами и прозрачной оправой.

Джонни Депп / © Associated Press

Джонни Депп / © Associated Press

Из-под шляпы выглядывали его волнистые волосы, в ушах были серьги-кольца с камнями, а на пальцах — массивные кольца. Внимание также привлекали многочисленные татуировки на его руках.

Джонни Депп / © Associated Press

Джонни Депп / © Associated Press

На премьере Депп позировал на фоне заснеженных елок и рождественских декораций. Ему составили компанию коллеги по фильму, в частности Руперт Гринт и Элли Бамбер. Для совместных фотографий актеры собрались возле декорации старинной лавки с вывеской Scrooge and Marley.

Руперт Гринт и Джонни Депп / © Associated Press

Руперт Гринт и Джонни Депп / © Associated Press

Элли Бамбер и Джонни Депп / © Associated Press

Элли Бамбер и Джонни Депп / © Associated Press

Джонни Депп с коллегами / © Associated Press

Джонни Депп с коллегами / © Associated Press

О фильме:

«Скрудж и духи Рождества» — новая экранизация знаменитой повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь» 1843 года. Режиссером фильма стал Ти Уэст, известный по фильмам ужасов «Х», «Перл» и «МаХХХин». Сценарий написал Натаниэль Халперн.

Джонни Депп сыграл главную роль — богатого, жадного и мрачного Эбенезера Скруджа, который ненавидит Рождество. События разворачиваются в викторианском Лондоне накануне праздника. К Скруджу приходят призрак его умершего делового партнера Джейкоба Марли и три духа Рождества, которые заставляют его переосмыслить собственную жизнь, столкнуться с ошибками прошлого и увидеть возможное будущее.

Новая экранизация отличается более мрачной атмосферой и сочетает в себе готическое фэнтези, драму, черную комедию и триллер со сверхъестественными элементами.

В фильме также снялись Руперт Гринт, сыгравший Боба Кретчита, Иэн Маккеллен в роли Джейкоба Марли, Андреа Райзборо в образе Духа прошлого Рождества, Сэм Клафлин, Дейзи Ридли, Элли Бамбер и другие.

С сегодняшнего дня, 12 ноября, фильм «Скрудж и духи Рождества» выходит в украинский прокат.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie