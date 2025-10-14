ТСН в социальных сетях

Эль Фэннинг блеснула кружевным бельем на мероприятии в Лондоне

Актриса в черно-белом луке появилась на Лондонском кинофестивале.

Алина Онопа
Эль Фэннинг

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг приняла участие в мероприятии по случаю специального показа фильма "Сентиментальная ценность" (Sentimental Value), в котором она сыграла. Ивент состоялся в рамках 69-го Лондонского кинофестиваля BFI в кинотеатре The Cinema In The Power Station в Лондоне.

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Getty Images

Там она предстала в белом деловом костюме, состоящем из широких брюк со стрелками и удлиненного жакета, из-под которого выглядывало черное кружевное белье.

Аутфит Эль дополнила черными лакированными милями на каблуках. У нее были распущенные волосы с боковым пробором, нежный макияж с бежевой помадой и черный маникюр. От украшений актриса отказалась.

Напомним, Эль Фэннинг на кинофестивале в Лондоне продемонстрировала образ от бренда Simone Rocha. На ней было платье свободного силуэта с пайетками и черные широкие брюки.

130
