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- Шоу-бизнес
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Эль Феннинг появилась в театральном образе, который покорил всех благодаря шляпке с балериной
Актриса выбрала для своего выхода на сцену театральный образ и сказочную эстетику.
Эль Феннинг представила в Лондоне новый фильм из франшизы «Голодные игры», появившись в розовом кутюрном наряде от Роберта Вуна, вдохновленном персонажем Эффи Тринкет, которую она сыграла в этой картине.
На британской премьере, состоявшейся 28 октября, Феннинг прошла по красной дорожке в авангардном образе, который стал самым ярким луком вечера и, возможно, одним из самых ярких звездных образов 2026 года.
Над образом для Эль работала её стилистка Саманта Макмиллен. Вдохновившись любовью Эффи к роскошным и чрезмерно пышным нарядам, стилистка и актриса выбрали платье и головной аксессуар из осенней кутюрной коллекции 2026 года. Образ выполнен в нежно-розовом оттенке.
Платье миди состояло из корсета и скульптурного бюстье. Драпированная верхняя часть переходила в игривую юбку из нескольких слоев фатина, напоминавшую балетную пачку. А нежно-розовый оттенок платья ассоциировался с цветом балетных пуантов.
Образ дополнили туфли из фатина с заостренным носком от Aquazzura и бриллиантовое колье.
Однако настоящую сенсацию вызвал главный аксессуар, ведь его украшала фигурка балерины, вращающаяся перед зеркалом. Вся конструкция головного убора напоминала музыкальную шкатулку для украшений.