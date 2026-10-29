Эль Феннинг появилась в театральном образе, который покорил всех благодаря шляпке с балериной

Эль Феннинг / © Associated Press

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Эль Феннинг представила в Лондоне новый фильм из франшизы «Голодные игры», появившись в розовом кутюрном наряде от Роберта Вуна, вдохновленном персонажем Эффи Тринкет, которую она сыграла в этой картине.

Эль Феннинг / © Associated Press

На британской премьере, состоявшейся 28 октября, Феннинг прошла по красной дорожке в авангардном образе, который стал самым ярким луком вечера и, возможно, одним из самых ярких звездных образов 2026 года.

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Эль Феннинг / © Associated Press

Над образом для Эль работала её стилистка Саманта Макмиллен. Вдохновившись любовью Эффи к роскошным и чрезмерно пышным нарядам, стилистка и актриса выбрали платье и головной аксессуар из осенней кутюрной коллекции 2026 года. Образ выполнен в нежно-розовом оттенке.

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Платье миди состояло из корсета и скульптурного бюстье. Драпированная верхняя часть переходила в игривую юбку из нескольких слоев фатина, напоминавшую балетную пачку. А нежно-розовый оттенок платья ассоциировался с цветом балетных пуантов.

Эль Феннинг / © Associated Press

Образ дополнили туфли из фатина с заостренным носком от Aquazzura и бриллиантовое колье.

Эль Феннинг / © Associated Press

Однако настоящую сенсацию вызвал главный аксессуар, ведь его украшала фигурка балерины, вращающаяся перед зеркалом. Вся конструкция головного убора напоминала музыкальную шкатулку для украшений.

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