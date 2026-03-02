- Дата публикации
Эль Фэннинг в элегантном платье с декольте-сердцем от Elie Saab за 6150 долларов появилась на церемонии
27-летняя актриса надела на светское мероприятие шифоновый наряд, который ей очень идет.
Эль Фэннинг, которая в этом году номинирована на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль второго плана», посетила церемонию вручения премий Гильдии продюсеров 2026 года, которая состоялась в Fairmont Century Plaza в Лос-Анджелесе.
Для своего появления актриса выбрала элегантное черное шифоновое платье макси без бретелек от бренда Elie Saab, стоимостью 6150 долларов. Наряд имел декольте в форме сердца, корсет с легкой драпировкой и юбку, которая струилась в пол.
Фэннинг сделала скромную укладку, макияж с красной помадой и нюдовый маникюр. На шее у нее было бриллиантовое колье, а на руках — кольцо и браслет с бриллиантами.
Напомним, Эль Фэннинг пришла на светское мероприятие в Калифорнии в стильном наряде от бренда Givenchy.