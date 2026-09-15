Эль и Дакота Феннинг продемонстрировали два разных образа на церемонии Emmy-2026

Сестры Феннинг / © Associated Press

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Эль и Дакота Феннинг посетили церемонию вручения премии Emmy. Сестры-актрисы продемонстрировали два совершенно разных образа, но обе одинаково ответственно подошли к выбору платьев.

Дакота выбрала изысканное черно-белое платье из коллекции Carolina Herrera Resort 2027. Это было платье-бюстье креативного дизайна. На первый взгляд наряд казался лаконичным, однако оригинальность платья заключалась в складках, выполненных на лифе и юбке, а также в асимметрии — можно заметить, что юбка асимметричная и двухслойная. Образ актриса дополнила босоножками от Gianvito Rossi и украшениями Swarovski.

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© Associated Press

Эль, тем временем, выбрала платье-комбинацию приглушенно-зеленого цвета от Ralph Lauren с декоративной кисточкой на плече, которое спускалось до пола, напоминая шлейф. Наряд был расшит бисером, а актриса дополнила его драгоценностями от Cartier.

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В этом году Дакота была номинирована в категории «Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме» за роль Дженни Камински в детективном мини-сериале Peacock «Все её вина». Для неё это уже четвёртая номинация на премию Emmy за всю карьеру.

© Associated Press

Эль претендовала на награду в номинации «Лучшая актриса в комедийном сериале» за роль в сериале «У Марго проблемы с деньгами». Комедийная драма, основанная на одноимённом романе Руфы Торп 2024 года, рассказывает о 19-летней матери-одиночке из Калифорнии, которая, пытаясь заработать деньги, начинает вести страницу на OnlyFans.

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