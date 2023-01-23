El Kravchuk представил новую песню, посвященную украинским женщинам

El Kravchuk выпустил новую композицию под названием "Кіт-собака", которую посвятил героическим украинским женщинам.

"В то время, когда мужественные воины защищают страну, женщины защищают тылы, защищают семьи. С первых минут нашествия, миллионы и миллионы женщин, детей, стариков и молодых двинулись с востока на запад. Они бежали от ракет, от самолетов, от насилия и смерти, от страха. Они ехали переполненными поездами... Ехали по ночам в полной тишине, потому что днем постоянно существовала вероятность бомбежек. Они выстояли", — говорит артист.

Напомним, в отличие от многих украинских звезд, для которых война началась всего год назад, El Kravchuk активно поддерживает украинских военных еще с 2014 года. Певец регулярно ездит к нашим защитникам с концертами, чтобы поднять их боевой дух.

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