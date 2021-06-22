Ела мороженное и гуляла: Эльза Хоск с дочерью в Нью-Йорке

32-летняя шведская модель вышла на прогулку всей семьей.

Экс-"ангел" бельевого бренда Victoria’s Secret была запечатлена фотографами во время прогулки по улицам Нью-Йорка. Эльза была с возлюбленным Томом Дейли и дочерью Тууликки, которую везла в коляске.

На прогулку Хоск надела белую футболку и полосатые синие штаны с высокой талией, сочетая их с кроссовками такого же цвета от Nike. В руках модель держала рожок мороженного.

Эльза Хоск / Getty Images

Лук для прогулки звезда VS дополнила белой сумкой через плечо, золотой цепью на шее, а также коричневыми солнцезащитными очками в черепаховой оправе. Белокурые волосы модель собрала в небрежный пучок сзади.

Эльза весла коляску и шла немного впереди, а ее бойфренд беседовал с другом и шел позади. Эльза Хоск часто показывает поклонникам фотографии дочери и с самого ее рождения не скрывает ее от публики.

Эльза Хоск и Том Дейли / Getty Images

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Образы Эльзы Хоск (22 фото)

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