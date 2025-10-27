ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
327
Время на прочтение
1 мин

Еле поместилась грудь: колумбийская певица надела на мероприятие платье 17-летней давности от Balenciaga

Karol G выбрала для своего выхода черно-белый наряд с откровенным декольте.

Автор публикации
Алина Онопа
Karol G

Karol G / © Getty Images

Колумбийская исполнительница Karol G посетила мероприятие Vogue World: Hollywood 2025, которое состоялось в Лос-Анджелесе.

Для своего появления артистка выбрала винтажное платье от бренда Balenciaga из прет-а-порте коллекции сезона осень-зима 2008 года. Наряд состоял из асимметричной черной мини-юбки с разрезом и белого топа с узлом и откровенным декольте, в которое едва поместилась ее пышная грудь.

Karol G / © Getty Images

Karol G / © Getty Images

Лук Karol G дополнила лакированными мюлями на шпильках и золотыми украшениями с камнями. У нее была объемная прическа с локонами, нежный макияж и нюдовый маникюр.

