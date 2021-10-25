Элегантна и в обычной жизни: Анджелина Джоли вышла на прогулку со своими детьми

Элегантна и в обычной жизни: Анджелина Джоли вышла на прогулку со своими детьми

Воскресный день семья провела, осматривая достопримечательности.

Голливудская суперзвезда Анджелина Джоли прилетела в Рим, чтобы посетить конофестиваль, где презентовали фильм "Вечные" с ее участием. Днем, перед началом события актриса и пятеро ее детей Нокс, Шайло, Мэддокс, Вивьен и Захара решили прогуляться по "Вечному городу" и посетить достопримечательности.

Семейство все вместе они гуляли узкими улочками и болтали, стараясь не обращать внимания на любопытных прохожих. Все время Анджелину и ее детей сопровождала охрана.

Анджелина Джоли / Getty Images

Образ для выхода звезда выбрала простой, но не менее женственный и элегантный, чем для красной дорожки, ведь была с ног до головы одета в Dolce and Gabbana.

Анджелина Джоли / Getty Images

Дети Джоли были одеты в шорты, джинсы, кеды и свитшоты. Все семейство не снимало с лица масок.

Анджелина Джоли / Getty Images

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