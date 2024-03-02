Элегантна в любой ситуации: Виктория Бекхэм вышла к публике на костылях в конце своего показа

Дизайнер представила новую коллекцию во Франции.
Британский модельер и супруга футболиста Дэвида Бекхэма - 49-летняя Виктория Бекхэм - провела показ новой коллекции ready-to-wear осень-зима 2024-2025 своего одноименного бренда в Париже.
Коллекцию она презентовала традиционно элегантную, носибельную, в спокойных оттенках и женственных фасонах. Но в этот раз было под вопросом выйдет ли Виктория к гостям мероприятия после завершения шоу, ведь передвигается она с трудностями в последнее время из-за несчастного случая в спортзале из-за которого сломала ногу.
Однако Виктория все же появилась. Модельер вышла на подиум на двух костылях и даже в такой ситуации выглядела потрясающе. Женщина была в широких черных брюках и лаконичной блузе без рукавов. Волосы она распустила и уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж.
После показа Бекхэм также подловили папарацци, когда она направлялась к автомобилю. К образе женщина добавила черную куртку и очки.
Поддержать Виктория Бекхэм на шоу пришла ее семья - сыновья, муж и их дочь Харпер. Также в первом ряду показа сидела и Никола Пельтц.
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