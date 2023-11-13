Элегантная Элизабет Дебики и корги на красной дорожке: в Лос-Анджелесе презентовали 6-й сезон "Короны"

Премьерный показ сериала о жизни британской королевской семьи состоялся в театре Regency Village Theater.

Австралийская актриса Элизабет Дебики появилась на дорожке в черном платье длины до колен от Bottega Veneta из коллекции весна-2024 на широких бретельках, одна из которых спадала с ее плеча, и туфлях-лодочках от Manolo Blahnik.

Показ Bottega Veneta весна 2024 / Фото: Associated Press

Она распустила свои белокурые длинные волосы, сделала очень натуральный макияж, прозрачным лаком накрасила ногти и обошлась совсем без украшений.

Элизабет Дебики / Фото: Getty Images

Привлекла внимание на дорожке и актриса Мэг Беллами, сыгравшая в сериале юную Кейт Миддлтон. Она надела макси-платье на тонких бретельках и с очень глубоким декольте от Stella McCartney, распустила волосы, сделала макияж со стрелками на веках и подчеркнула губы матовой помадой. На дорожке девушка позировала с экранным принцем Уильямом, которого сыграл Эд Маквей.

Мэг Беллами и Эд Маквей / Фото: Getty Images

Также на дорожке появился корги, известно, что королева Елизавета II обожала собак этой породы и всю жизнь опекалась ими.

Премьера шестого сезона сериала "Корона" в Лос-Анджелесе / Фото: Getty Images

Шестой сезон "Короны" будет охватывать события с 1997 по 2005 год. Первые четыре эпизода первой части будут рассказывать об отношениях Дианы и Доди Аль-Файеда перед смертельной автокатастрофой в Париже в 1997 году. А во второй части расскажут о том, как молодой принц Уильям возвращается в университет после смерти своей матери, а стареющая королева размышляет о будущем монархии, о свадьбе Чарльза и ныне королевы Камиллы, а также о будущей судьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Премьера шестого сезона сериала "Корона" в Лос-Анджелесе / Фото: Getty Images

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