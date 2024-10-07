Элегантная и гламурная: Мэрайя Кэри появилась на сцене в наряде от Schiaparelli

55-летняя певица Мэрайя Кэри вышла на сцену церемонии American Music Awards, которая состоялась в LA Center Studios в Лос-Анджелесе.

На сцене Мэрайя появилась в гламурном платье от Модного дома Schiaparelli, а также роскошных украшениях с бриллиантами: серьгах, колье и несколькими браслетами. На руке у певицы было традиционно ее кольцо-талисман в виде бабочки.

Платье было выполнено в двух цветах - айвори и черном, оно не имело бретелек. Спереди над был из светлой ткани, а на спине - из темной. Также у платья был небольшой шлейф. Образ Кэри дополнила макияжем и роскошной укладкой локонами.

Мэрайя Кэри / Фото: Getty Images

Звезда спела свой хит 2005 года We Belong Together.

Наряды от Schiaparelli звезда надевает на подобные мероприятия не впервые. Также она блистала в этом бренда на церемонии Академии звукозаписи, организованной The Black Music Collective. Мэрайя позировала в корсетном боди и тюле на бедрах из коллекции осень-зима 2023.

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