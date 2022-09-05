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Элегантная и гламурная: Пенелопа Крус прибыла в Венецию и вышла на красную дорожку

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Элегантная и гламурная: Пенелопа Крус прибыла в Венецию и вышла на красную дорожку

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

На протяжении нескольких лет актриса является амбассадором французского бренда Chanel.

4 сентября в Венеции состоялся показ фильма L'immensità, в котором сыграла оскароносная актриса Пенелопа Крус, а режиссером выступил Эмануэле Криалезе. На премьеру знаменитость прибыла лично и прошлась по красной дорожке в элегантном платье от Chanel.

Пенелопа Крус / © Associated Press
Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Наряд был кружевным, приталенным и имел длинные рукава. Платье полностью украшал розовый принт в виде листьев, а горловина была обшита крупными камнями.

Образ Пенелопы дополнили бриллиантовые украшения, макияж и черные босоножки.

Пенелопа Крус / © Associated Press
Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Ранее, в тот же день, актриса появилась на публике в длинном платье Chanel с геометрическим принтом. Наряд имел американскую пройму, юбку со складками, черный пояс. В руке Крус держала небольшую сумку от Chanel, а в ушах у нее были серьги-кольца.

Пенелопа Крус / © Associated Press
Пенелопа Крус / Фото: Associated Press
Пенелопа Крус / © Associated Press
Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Сюжет фильма, в котором сыграла звезда, рассказывает об итальянке, матери троих детей, которая страдает от жестокости мужа. События происходят в 1970-х, когда разводы в Италии были запрещены.

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