Элегантная и красивая: Гвен Стефани в вечернем платье от украинского бренда снялась для глянца

Гвен Стефани стала главной героиней сентябрьского номера журнала Luisa Via Roma.

На обложке она появилась в черном наряде с пайетками.

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Артистка снялась в стильной глянцевой фотосессии. Она примеряла многие эффектные луки от известных брендов: Saint Laurent, Balenciaga, Victoria Beckham, Tom Ford, Isabel Marant.

Стефани также предстала перед камерой в черном вечернем платье от украинского бренда Bevza на тонких бретельках и с сексуальной зоной декольте.

Стоимость этого наряда на сайте бренда – 890 евро.

Свой аутфит певица дополнила черной мохнатой накидкой на плече, идеально ровными волосами и нежным макияжем.

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