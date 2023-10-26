Элегантная и красивая: Ума Турман пришла на гала-концерт с дочерью Майей

Она редко выходит в свет, а когда это все-таки случается, все чаще берет с собой детей.

Голливудская звезда Ума Турман посетила мероприятие в Нью-Йорке - гала-концерт в честь 25-летия благотворительной организации Room to Grow, который прошел в бальном зале Ziegfeld. Образ актриса выбрала в любимом элегантном стиле и надела черное платье.

Наряд был прямым, имел длинные рукава и высокий разрез спереди на юбке. Украсила платье Ума элегантной большой брошью в виде полумесяца. Также она надела большие серьги-люстры и сделала очень лаконичный макияж.

Турман дополнила образ небольшим клатчем и черными туфлями-лодочками и длинным пальто.

Ума Турман / Фото: Associated Press

На мероприятие звезда пришла со своей дочерью Майей Хоук, которая тоже надела лаконичный черный наряд и собрала волосы.

Ума Турман и ее дочь / Фото: Associated Press

В последнее время все появления на публике Турман не обходятся без ее детей, поскольку как-то она вышла в свет с младшей дочерью Луной, а затем вышла на красную дорожку церемонии открытия 76-го Международного Каннского кинофестиваля с сыном Левоном.

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