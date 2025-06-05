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- Шоу-бизнес
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Элегантная и роскошная: Джулианна Мур на премьере фильма в Нью-Йорке
Известная рыжеволосая актриса продемонстрировала женственный образ.
В Нью-Йорке состоялась премьера триллера «Долина Эхо» и хотя основное внимание публики было приковано к Сидни Суини, которая появилась в роскошном красном платье от Vera Wang, 64-летняя Джулианна Мур привнесла на красную дорожку нотку классической элегантности своим бархатным нарядом.
Звезда выглядела роскошно и женственно, а ее наряд хоть и был относительно лаконичным, но все же нотку необычности ему придавали высокие плечи и оригинальное декольте. Образ актриса дополнила простой прической с прямыми волосами, роскошные украшения с бриллиантами и изумрудами, а также маникюр винного оттенка.
Появление Мур на премьере фильма состоялось после того, как она блистала в новой рекламной кампании бренда Bottega Veneta, посвященной 50-летию intrecciata — особой техники плетения кожи, благодаря которой этот бренд стал узнаваем и получил мировое признание.
Напомним, что также в мае Джулианна Мур блистала на красной дорожке в Каннах в платье черного цвета от Bottega Veneta. С этим итальянским Модным домом актриса уже давно сотрудничает.