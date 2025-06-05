ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
507
Время на прочтение
1 мин

Элегантная и роскошная: Джулианна Мур на премьере фильма в Нью-Йорке

Известная рыжеволосая актриса продемонстрировала женственный образ.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Джулианна Мур

Джулианна Мур / © Associated Press

В Нью-Йорке состоялась премьера триллера «Долина Эхо» и хотя основное внимание публики было приковано к Сидни Суини, которая появилась в роскошном красном платье от Vera Wang, 64-летняя Джулианна Мур привнесла на красную дорожку нотку классической элегантности своим бархатным нарядом.

Звезда выглядела роскошно и женственно, а ее наряд хоть и был относительно лаконичным, но все же нотку необычности ему придавали высокие плечи и оригинальное декольте. Образ актриса дополнила простой прической с прямыми волосами, роскошные украшения с бриллиантами и изумрудами, а также маникюр винного оттенка.

Джулианна Мур / © Associated Press

Джулианна Мур / © Associated Press

Появление Мур на премьере фильма состоялось после того, как она блистала в новой рекламной кампании бренда Bottega Veneta, посвященной 50-летию intrecciata — особой техники плетения кожи, благодаря которой этот бренд стал узнаваем и получил мировое признание.

Напомним, что также в мае Джулианна Мур блистала на красной дорожке в Каннах в платье черного цвета от Bottega Veneta. С этим итальянским Модным домом актриса уже давно сотрудничает.

Джулианна Мур / © Associated Press

Джулианна Мур / © Associated Press

Джулианна Мур / © Associated Press

Джулианна Мур / © Associated Press

Джулианна Мур / © Associated Press

Джулианна Мур / © Associated Press

Джулианна Мур / © Associated Press

Джулианна Мур / © Associated Press

Джулианна Мур / © Associated Press

Джулианна Мур / © Associated Press

Джулианна Мур / © Getty Images

Джулианна Мур / © Getty Images

Джулианна Мур / © Associated Press

Джулианна Мур / © Associated Press

Джулианна Мур / © Associated Press

Джулианна Мур / © Associated Press

Джулианна Мур / © Getty Images

Джулианна Мур / © Getty Images

Джулианна Мур / © Getty Images

Джулианна Мур / © Getty Images

Джулианна Мур / © Getty Images

Джулианна Мур / © Getty Images

Джулианна Мур / © Getty Images

Джулианна Мур / © Getty Images

Джулианна Мур / © Associated Press

Джулианна Мур / © Associated Press

Джулианна Мур / © Associated Press

Джулианна Мур / © Associated Press

Джулианна Мур / © Associated Press

Джулианна Мур / © Associated Press

Джулианна Мур / © Associated Press

Джулианна Мур / © Associated Press

Джулианна Мур / © Associated Press

Джулианна Мур / © Associated Press

Джулианна Мур / © Associated Press

Джулианна Мур / © Associated Press

Джулианна Мур / © Associated Press

Джулианна Мур / © Associated Press

Джулианна Мур / © Associated Press

Джулианна Мур / © Associated Press

Джулианна Мур / © Getty Images

Джулианна Мур / © Getty Images

Джулианна Мур / © Associated Press

Джулианна Мур / © Associated Press

Джулианна Мур / © Getty Images

Джулианна Мур / © Getty Images

Джулианна Мур / © Getty Images

Джулианна Мур / © Getty Images

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
507
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie