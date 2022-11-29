Элегантная и с улыбкой: актриса Дженнифер Лоуренс на церемонии в Нью-Йорке

Дженнифер Лоуренс приняла участие в церемонии вручения кинопремии "Готэм". Ежегодно эта награда вручается создателям независимых фильмов на церемонии в Нью-Йорке, городе, впервые прозванном Готэмом его уроженцем - писателем Вашингтоном Ирвингом, в номере журнала Salmagundi, опубликованном 11 ноября 1807 года.

Во время мероприятия Дженнифер представляла картину "Все везде и сразу" - научно-фантастическую черную комедию режиссеров и сценаристов Дэниела Шайнерта и Дэна Квана.

На сцену Лоуренс вышла в элегантном черном бархатном платье на тонких бретельках.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Getty Images

Образ актрисы дополнили колье на шее в виде чокера с жемчугом, лаконичные серьги и макияж с яркой красной помадой на губах.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Getty Images

Напомним, несколькими днями ранее звезда позировала на мероприятии Governors Awards в Лос-Анджелесе.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Associated Press

Тогда на девушке было длинное платье с кружевными вставками и тонкими бретельками от недавно оскандалившегося бренда Dior.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Associated Press

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