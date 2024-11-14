Элегантная и женственная: Анджелина Джоли посетила показ фильма "Мария" с известным режиссером

Фильм, который Джоли активно продвигает, стартует в украинском прокате с 28 ноября.

Анджелина Джоли опять попала под прицел папарацци в Нью-Йорке, когда шла на показ фильма Мария в кинотеатре Roxy Cinema. Актриса была с ног до головы одета во все черное и выглядела очень элегантно.

Она сочетала лаконичное однотонное платье и приталенное простое пальто без пуговиц и с рукавами три четверти. Этот образ актриса дополнила туфлями-лодочками, клатчем и золотыми украшениями.

На лице у Анджелины был лаконичный вечерний макияж, а волосы она уложила в простую прическу.

Анджелина Джоли / Фото: Getty Images

Мероприятия она опять посетила с режиссером Пабло Ларраином, который является автором биографического фильма с ее участие под названием "Мария". Они позировали для фото перед премьерой.

Анджелина Джоли и Пабло Ларраин / Фото: Getty Images

Днем ранее актриса и режиссер также посетили мероприятие вместе. Джоли тогда надела длинное платье со складками и новой прической.

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