Элегантная и женственная: Анджелина Джоли посетила показ фильма "Мария" с известным режиссером

Фильм, который Джоли активно продвигает, стартует в украинском прокате с 28 ноября.
Анджелина Джоли опять попала под прицел папарацци в Нью-Йорке, когда шла на показ фильма Мария в кинотеатре Roxy Cinema. Актриса была с ног до головы одета во все черное и выглядела очень элегантно.
Она сочетала лаконичное однотонное платье и приталенное простое пальто без пуговиц и с рукавами три четверти. Этот образ актриса дополнила туфлями-лодочками, клатчем и золотыми украшениями.
На лице у Анджелины был лаконичный вечерний макияж, а волосы она уложила в простую прическу.
Мероприятия она опять посетила с режиссером Пабло Ларраином, который является автором биографического фильма с ее участие под названием "Мария". Они позировали для фото перед премьерой.
Днем ранее актриса и режиссер также посетили мероприятие вместе. Джоли тогда надела длинное платье со складками и новой прической.
Читайте также:
- В черном пальто и шелковом платье: Анджелина Джоли раздавала автографы в Беверли-Хиллз
- Накрутила волосы и надела шелковое платье: Анджелина Джоли на премьере фильма "Мария"
- В костюме-тройке: Анджелина Джоли появилась в маскулинном образе на красной дорожке