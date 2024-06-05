Элегантная и женственная: Кристин Дэвис под прицелом папарацци на съемках "И просто так..."

В мае в Нью-Йорке стартовала работа над третьим сезоном сериала "И просто так…", который является продолжением "Секса в большом городе". Во время работы над одним из эпизодов проекта под прицел папарацци попала актриса Кристин Дэвис, которая исполняет роль Шарлотты Йорк - лучшей подруги главной героини.

Вначале Кристин подловили в белом легком платье-рубашке с рукавами-фонариками. Наряд она носила в сочетании с широким голубым поясом на талии и голубыми босоножками.

Также актриса держала в руке небольшую квадратную сумку, сделала укладку и макияж. В ушах у нее были серьги с бриллиантами, а на руке часы с белым ремешком. Коллегой Кристин в этой сцене был ее экранный пес.

Кристин Дэвис / Фото: Getty Images

На втором снимке актриса выглядела совсем иначе, но не менее элегантно. На Кристин в тот день была юбка-карандаш, которую она носила в сочетании с блузой в принт. Ее талию украшал широкий пояс с пряжкой, но также в этом образе присутствовали зеленые туфли и небольшая сумка с короткой ручкой.

Кристин Дэвис / Фото: Getty Images

Это не впервые, когда Кристин фотографируют на съемочной площадке. После старта работы над шоу, ее также заметили с Николь Ари Паркер на улице. Звезды были одеты очень ярко.

Кристин Дэвис и Николь Ари Паркер / Фото: Getty Images

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