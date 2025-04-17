Элегантная и женственная: Наоми Уоттс посетила модное шоу в Нью-Йорке

Наоми Уоттс / © Associated Press

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Она позировала перед фотографами в наряде коричневого цвета, вещи в котором были подобраны в расслабленной коричнево-белой гамме.

Наоми сочетала широкие льняные брюки-палаццо с легкой шелковой блузой и кожаным тренчем. Особый акцент в этом луке был поставлен на аксессуары, ведь в руке она держала стильную сумку, а также надела коричневый ремень, темные очки и много украшений.

Наоми Уоттс / © Associated Press

Перед этим модным шом вышел фильм под названием «Друг», в котором Наоми исполнила главную роль. Актриса позировала для портрета со своим коллегой по фильму — большим немецким догом по имени Бингом. Фотосессия проводилась в рамках промоушена фильма в Нью-Йорке.

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Наоми Уоттс / © Associated Press

Наоми Уоттс / © Associated Press

Наоми Уоттс / © Getty Images Наоми Уоттс / © Getty Images Навин Эндрюс и Наоми Уоттс / © Associated Press Наоми Уоттс / © Getty Images Наоми Уоттс / © Associated Press Наоми Уоттс / © Associated Press Наоми Уоттс / © Getty Images Наоми Уоттс / © Getty Images Наоми Уоттс / © Getty Images Николь Кидман, Наоми Уоттс и Кэтрин Зета-Джонс на показе Michael Kors / © Getty Images