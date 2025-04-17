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- Шоу-бизнес
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Элегантная и женственная: Наоми Уоттс посетила модное шоу в Нью-Йорке
В Нью-Йорке состоялся показ новой коллекции бренда Ralph Lauren осень-зима 2025 гостьей которого стала актриса Наоми Уоттс.
Она позировала перед фотографами в наряде коричневого цвета, вещи в котором были подобраны в расслабленной коричнево-белой гамме.
Наоми сочетала широкие льняные брюки-палаццо с легкой шелковой блузой и кожаным тренчем. Особый акцент в этом луке был поставлен на аксессуары, ведь в руке она держала стильную сумку, а также надела коричневый ремень, темные очки и много украшений.
Перед этим модным шом вышел фильм под названием «Друг», в котором Наоми исполнила главную роль. Актриса позировала для портрета со своим коллегой по фильму — большим немецким догом по имени Бингом. Фотосессия проводилась в рамках промоушена фильма в Нью-Йорке.