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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
86
Время на прочтение
1 мин

Элегантная и женственная: Наоми Уоттс посетила модное шоу в Нью-Йорке

В Нью-Йорке состоялся показ новой коллекции бренда Ralph Lauren осень-зима 2025 гостьей которого стала актриса Наоми Уоттс.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Наоми Уоттс

Наоми Уоттс / © Associated Press

Она позировала перед фотографами в наряде коричневого цвета, вещи в котором были подобраны в расслабленной коричнево-белой гамме.

Наоми сочетала широкие льняные брюки-палаццо с легкой шелковой блузой и кожаным тренчем. Особый акцент в этом луке был поставлен на аксессуары, ведь в руке она держала стильную сумку, а также надела коричневый ремень, темные очки и много украшений.

Наоми Уоттс / © Associated Press

Наоми Уоттс / © Associated Press

Перед этим модным шом вышел фильм под названием «Друг», в котором Наоми исполнила главную роль. Актриса позировала для портрета со своим коллегой по фильму — большим немецким догом по имени Бингом. Фотосессия проводилась в рамках промоушена фильма в Нью-Йорке.

Наоми Уоттс / © Associated Press

Наоми Уоттс / © Associated Press

Наоми Уоттс / © Associated Press

Наоми Уоттс / © Associated Press

Наоми Уоттс / © Getty Images

Наоми Уоттс / © Getty Images

Наоми Уоттс / © Getty Images

Наоми Уоттс / © Getty Images

Навин Эндрюс и Наоми Уоттс / © Associated Press

Навин Эндрюс и Наоми Уоттс / © Associated Press

Наоми Уоттс / © Getty Images

Наоми Уоттс / © Getty Images

Наоми Уоттс / © Associated Press

Наоми Уоттс / © Associated Press

Наоми Уоттс / © Associated Press

Наоми Уоттс / © Associated Press

Наоми Уоттс / © Getty Images

Наоми Уоттс / © Getty Images

Наоми Уоттс / © Getty Images

Наоми Уоттс / © Getty Images

Наоми Уоттс / © Getty Images

Наоми Уоттс / © Getty Images

Николь Кидман, Наоми Уоттс и Кэтрин Зета-Джонс на показе Michael Kors / © Getty Images

Николь Кидман, Наоми Уоттс и Кэтрин Зета-Джонс на показе Michael Kors / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
86
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